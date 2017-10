Panuçi: Luajtëm me kurajo dhe si të barabartë

Kristian Panucci foli për mikrofonin e SuperSport në emisionin “Kuqezi” pas humbjes me Italinë. Ja çfarë tha trajneri:

“Kemi luajtur me kurajo. Zhvilluam një ndeshje të jashtëzakonshme ku krijuam 3-4 raste për gol, edhe pse ndonjëherë u rrezikuam. Dolëm nga loja jonë e zakonshme, rrezikuam pak më tepër dhe u përballëm si të barabartë me Italinë. Skuadra që do të përgatisim për Euro 2020 do të ketë të njëjtën kurajo si sot. Përjashtuar ndeshjen me Spanjën, skuadrën më të mirë në botë, synimi është që të vazhdojmë në këtë rrugë. Duhet të mësohemi të jemi më të vendosur në finalizim. Kundërshtarët krijujan një rast dhe na shënuan, ndërsa ne krijojmë tre katër dhe shpërdorojmë. Duhet të jemi më agresivë te porta”.

“Në futboll diferencën e bëjnë detajet. Gabimet edhe pranohen, por këtë herë e paguam snhtrenjtë. Megjithatë skuadra luajti shumë mirë, e mbyllëm Italinë në mesfushën e saj, Buffon bëri tre katër pritje dhe këto janë sinjale të mira për të ardhmen, – vijon trajneri kuqezi. – Ekipi ka kualitet, ka më tepër kurajo, kërkon të luajë futboll me ide, sepse me Italinë u shfaqëm si të barabartë dhe kjo na jep dëshirë që të përmirësohemi në të ardhmen. Anët negative janë se me lojtarët do takohem pas një muaji dhe do të punoj vetëm dy ditë. Shumë futbollistë aktivizohen në kampionate ku ka pak intensitet loje dhe ndeshje të tilla e nxjerrin në dukje këtë aspekt”.

9 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)