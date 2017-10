Rama prezanton drejtorin e AKU: Ky institucion është gjobvënës

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot drejtorin e Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Agim Ismaili është perosni që mori detyrën pak ditë më parë, duke zëvendësuar ish-drejtorin Dritan Sejko, që vinte nga radhët e PDIU. Gjatë fjalës së tij Rama tha se AKU është një problem kombëtar, që i vë gjoba biznesit.

“AKU një problem kombëtar. Një institucion që vë gjoba, i nxin jetën sipërmarrjes, terrorizon dyqane e tregtarë të vegjël dhe që në fund fare nuk përmbush misionin e vet. AKU nuk do të shkelë më nëpër doganat e Shqipërisë. Është tërësisht e panevojshme. Kjo histori do të marrë fund. Drejtorët e AKU që u emëruan politikisht të ikin vetë. AKU është një vatër e mbushur me korrupsion. Vatër ku gjobvënia për qëllime korruptive është standard. Ju e dini shumë mirë për çfarë po flas. mes jush ka protagonistë të këtij korrupsioni.”

9 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)