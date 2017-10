Russia 2018, Messi dhe Ronaldo, bashkë në të mirë dhe në keq!

Lista me emrat e të kandiduarve për trofeun prestigjioz të Topit të Artë ka favorit pikërisht portugezin Cristiano Ronaldo, triumfi i të cilit në këtë edicion do të barazonte 5 trofetë e fituar nga argjentinasi Messi. Por nga ana tjetër, këto janë oret e fundit që thërrasin nisjen me destinacion Botërorin Rusi 2018, ku dy dominuesit e futbollit europian në këto 10 vitet e fundit, rrezikojnë të mos e presin biletën. Dy ikonat e fubollit duket se janë të destinuar për një rrugëtim paralel si në të mirë dhe në keq.

Në Lisbonë do të zhvillohet takimi Portugali-Zvicër ndërsa në kryeqytetin e Kuito, sfida Ekuador-Argjentinë. Skuadra e 32-vjeçarit Ronaldo është e dyta në grup me tre pikë më pak se sa kundërshtarët dhe në rast të fitores siguron menjëherë kualifikimin, në të kundërt do të luajë në play off, një skenar ky me shumë të panjohura.

Nga ana tjetër qëndron Argjentina e Messit, që më shumë se kamisetta duket si një këmishë force për numrin 10. Skuadra albiceleste, në vendin e 6 të klasifikimit, rrezikon seriozisht kualifikimin, ndaj në kuotën e 3 mijë metrave lartësi do t’i duhet të fitojë me patjetër. Në të kundërt rrezikon të mos luajë as në në playoff në dy takimet direkte me Zelandën e re. Prej 48 vitesh ekipi i Jose Sampaolit nuk ndodhej në këto pozita, dhe duket se sikundër në Kuito ajri po rrallohet.

