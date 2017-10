Sapuni “Dove” në qendër të kritikave; e kthen gruan e zezë në të bardhë

Kompania e prodhimit të sapunit dhe nënprodukteve të tij është vënë në qendër të kritikave pas një reklamë ku duket një grua me ngjyrë e cila teksa heq bluzë, mesad uket heq edhe lëkurën duke u shndërruar në një grua të bardhë.

Në videon që tashmë është hequr nga qarkullimi, duket një grua me ngjyrë e veshur me një bluzë ngjyrë çokollate të cilën e heq duke u shndërruar në një grua të bardhë me bluzë ë të bardhë.

Reklama ka ngjallur menjëherë kritika në rrjetet sociale për mesazhin racist që përcjell.

9 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)