Kryeministri Rama, vizitë zyrtare në Itali

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të zhvillojë ditën e mërkurë më datë 11 tetor një vizitë zyrtare në Itali. Ai do të pritet në Romë nga kryeministri italian Paolo Gentiloni. Lajmi konfirmohet nga burime pranë zyrës së shtypit të kryeministrisë, ku pas takimit dy kryeministrat Gentiloni e Rama, do të mbajnë edhe një konferencë të përbashkët për gazetarët. Gjatë kësaj vizite zyrtare, kryeministri Rama do të pritet edhe nga Presidenti i Senatit italian, Pietro Grasso.

Partneriteti strategjik mes dy vendeve, marrëdhëniet ekonomike e projektet e përbashkëta, kërkesa e shtimit të numrit të investitorëve italianë në Shqipëri, lufta e përbashkët kundër krimit të organizuar e trafiqeve ilegale, çështja e sigurisë kundër rrezikut të terrorizmit ndërkombëtar, situata në Ballkan e problematika të aktualitetit europian e botëror, pritet të jenë disa nga tematikat e takimit dy palëshe mes Gentilonit e Ramës.

10 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)