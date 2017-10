Përurohen biletaritë elektronike në 6 sitet të Trashëgimisë

6 site kulturore tashmë mund të vizitohen përmes biletave online. Në Ministrinë e Kulturës u organizua përurimi i Projektit të Biletarive Elektronike për 6 sitet e trashëgimisë kulturore më të vizituara në vend, një projekt me vlerë 512.503 USD i cili është financuar nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro tha përveç formalizimit, një sistem i tillë standardizon sitet tona të trashëgimisë dhe e endos kulturën në standardet europiane.

“Vijmë më 6 site të reja që pajisen më këtë sistem. Nuk është thjesht një makinë më shumë, është në radhë të parë një hap drejt respektimit të ligjit për sa i përket formalizmit, fiskalizimit të të ardhurave që vijnë nga trashëgimia kulturore, por është një hap shumë i rëndësishëm në atë që e kemi të qëllimshme; rritje të shërbimit të standardit të cilësisë që ne ofrojmë në sitet e trashëgimisë. Në site si Kalaja e Beratit, Kalaja e Shkodrës, apo Parku i Butrintit ku numri i vizitorëve po rritet në mënyrë befasuese, një sistem i tillë ndihmon në shpejtësinë e shërbimit, standardizon sitet tonë të trashëgimisë dhe e e vendos kulturën në standardet europiane” , u shpreh Kumbaro. Më tej ajo vlerësoi bashkëpunimin me Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim duke u shprehur se pas katër vitesh tashmë rezultatet janë të prekshme.

“Tashmë kemi rezultate të prekshme në katër vite. Gjithë kaniteret e Trashëgimisë Kulturore në qendrat historike që kemi realizuar bashkë me shumë vështirësi si Kruja, Shkodra, Berati , Korça, Gjirokastra, Tirana dhe së fundmi Vlora janë në fakt projekte ku kemi ecur bashkë hap pas hapi”, tha Kumbaro. Ndërsa Kryetari i Bordit te AADF-së Z. Michael D. Granoff tha se trashëgimia kulturore e një vendi nuk janë thjesht vetëm gurët, kalatë apo sitet e trashëgimisë kulturore, ajo është ADN-ja e një vendi për të parë nga e ardhmja. “ADN-ja e njeriut përmban informacionin gjenetik, ndërsa ADN-ja e historisë është trashëgimia kulturore”, tha Granoff, drejtori i AADF. Në fund, Ministrja Kumbaro dhe Drejtori i AADF, Granoff inspektuan edhe serverin qendror në MK, nga ku do të kryhet monitorimi online i sistemit të biletarive në sitet arkeologjike të pajisura tashmë me këtë sistem. Projekti me vlerë prej 512,503 USD është financuar nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe institucionet në varësi të saj. Projekti i cili filloi në 2014, u implementua në Kalanë e Beratit; Muzeun Kombëtar Ikonografik “Onufri” Berat; Muzeun Kombëtar “Skënderbeu” dhe Muzeun Etnografik, Krujë; Kalanë e Gjirokastrës dhe Parkun Arkeologjik, Apoloni. Më herët, nga AADF, janë instaluar biletari elektronike në Parkun Kombëtar të Butrintit dhe në Muzeun Historik Kombëtar.

Qëllimi kryesor i projektit është rritja e transparencës në mbledhjen e të ardhurave nga shitja e biletave në qendrat e trashëgimisë kulturore. Biletaritë janë të lidhura me një server qendror të vendosur në Ministrinë e Kulturës, ku çdo shitje bilete regjistrohet në kohë reale. i gjithë ky proces mbikëqyret nga një sistem kamerash të cilat janë të lidhura me një njësi monitorimi në Ministrinë e Kulturës. Për operimin sa më të saktë të aparaturave, të gjithë stafet e institucioneve lokale që merren me shitjen e biletave u trajnuan nga kompania që implementoi projektin. Në vazhdim projekti parashikon suport teknik tre vjeçar deri në 2020 dhe potencialisht mund të zgjerohet në sitet e tjera të trashëgimisë në vend.

