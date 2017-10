Shullazi kërkon Berishën dëshmitar, gjykata e pranon

Emiljano Shullazi i ka bërë kërkesë Gjykatës së Krimeve të rënda që në seancë të thirret si dëshmitar ish- kryeministrin Sali Berisha. Kërkesa e tij është marrë në konsideratë nga trupi gjykues dhe pritet që Berisha të japë dëshminë e tij. Ish-kryeministri bëri publike përmes një postimi në Facebook lajmin se Emiljano Shullazi kishte kërcënuar Dhori Kulen dhe Mynyr Konin në prill të vitit 2016.

Ndërkohë në seancën e sotme dëshmoi drejtori i Policisë së Shtetit Haki Çako, i cili deklaroi se Dhori Kule i kë thënë që është kërcënuar nga Shullazi.

Gjatë marrjes në pyetje, Haki Çako ka pretenduar që është vënë në dijeni për kërcënimin nga ministrja e Arsimit Lindita Nikolla. Ai ka thënë se ka pasur një takim me Nikollën dhe bashkë me të edhe me rektorin në atë kohë Dhori Kule i cili i ka përmenduar që një nga personat që e ka kërcënuar kishte qenë Shullazi.

Ndërkohë ish-rektori Dhori Kule ishte i pranishëm ne seancë, por nuk ka dëshmuar pasi është larguar për arsye shëndetësore. Ai ka paraqitur një raport mjekësor për të bindur trupën gjykuese se nuk mund të qëndronte në sallë.

10 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)