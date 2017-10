Korçë, meti përplaset me traktorin; plagoset i moshuari

Një aksident me pasojë plagosjen e një të moshuari ka ndodhur paraditen e sotme në fshatin Sovjan të Korçës. Policia raporton se ka arrestuar në flagrancë shtetasin Miri Terolli, 47 vjeç, banues në Zvezdë.

Arrestimi i tij u bë pasi, në aksin rrugor Korçë-Pogradec, në fshatin Sovjan, ky shtetas duke drejtuar mjetin tip “Mercedes-Benz” me targa AA384OR, është perfshirë në një aksident me mjetin tip traktor bujqësor pa targa, me drejtues shtetasin S.M, 70 vjeç, banues në Sovjan.

Për pasojë ka marrë dëmtime ky i fundit, i cili ndodhet në Spitalin e Korçës nën kujdesin intensiv të mjekëve. Materialet i kaluan Prokurorisë Korçë, për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”.

11 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)