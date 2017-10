Një franceze në “vendin e shqiponjave”

Fotografja franceze Virginie Caquot do të magjepsej gjithmonë nga kultura dhe natyra shqiptare. Koleksioni I saj me foto të shkrepura nga udhëtimet në Shqipëri gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e të huajve. Më 13 tetor në Galerinë Kombëtare të Arteve ajo vjen me ekspozitën “Në Vendin e Shqiponjave. Projekti, i konceptuar dhe realizuar nga vetë autorja, paraqet përmes 30 fotografive bardhë e zi të një formati të mesëm, një udhëtim pamor të artistes gjithkund nëpër Shqipëri gjatë periudhës shtator 2015 dhe korrik 2017.

Ato kapin momente të jetës së përditshme të njerëzve, atmosferave dhe ngjarjeve. “Fotografia ime është kryesisht intuitive, e udhëhequr nga situatat e zakonshme të përditshme të hasura gjatë udhëtimeve. Gjithashtu përpiqem që ajo të jetë estetike, poetike apo e çuditshme, sepse është gjuha e shprehjes time, reflektimi i emocioneve të mia dhe pres që ajo të shprehë më shumë sesa unë mund të them me fjalë. Ajo është një dialog vizual midis meje dhe spektatorit.

Është në dorën e tij të zbulojë këto momente nëpërmjet këndvështrimit tim. Në këtë ekspozitë unë i jap spektatorit vizionin tim për Shqipërinë sot”, shprehet ajo. Virginie Caquot është një fotografe e pavarur franceze nga qyteti i Lilës. Ajo ka mbaruar studimet për Histori – Gjeografi dhe Zhvillim Social në Universitetin e Lilës, dhe fillimisht ka punuar si mësuese.

Nga 2012, Virginie Caquot ju kushtua krejtësisht fotografisë me të cilën është marrë prej 20 vjetësh. Ekspozita organizohet nga Galeria Kombëtare e Arteve në bashkëpunim me Rezart Jasa, koordinator i marrëveshjes “Les temps forts entre l’Albanie et la France” në kuadër të shkëmbimeve kulturore Francë-Shqipëri.

11 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)