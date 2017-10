10 gjëra që duhet të dini për çantat që kanë bërë historinë e modës

Anekdota dhe zbulime mbi modelet ikonike Ka një ditë feste për çdo gjë, madje edhe për çantat, domethënë për çantat portret, ata që kanë një emër, një mbiemër, apo për stilistin që i ka krijuar dhe ka bërë një histori të bukur me njerëz të famshëm. Më 10 tetor është “Dita Kombëtare e Çantave”, lindur në Shtetet e Bashkuara nga një ide e revistës PurseBlog. Ja 10 çanta kult me anekdota për t’i njohur.

Speedy i Louis Vuitton, lindi në vitet ’30 si një qese udhëtimi dhe më vonë u shndërrua në një nga çantat më ikonike gjithmonë falë Audrey Hepburn, i cili në një telefonatë na kërkoi një version më të vogël (25 cm).

Kelly Hermes, gjithmonë në vitet ’30 e merr emrin nga Grace Kelly, që e kishte përdorur për të fshehur shtatzëninë e saj nga fotografët, por pak e dinë se çdo Kelly, është punuar me dorë nga një zejtar, i cili merrej gati 24 orë dhe përdorte rreth 2600 zinxhirë për ta realizuar atë.

Super ikoniket 2.55 të Chanel, çantat që të gjithë i dëshirojmë, u quajtën kështu sepse lindën në shkurt 1955, kanë revolucionuar modën dhe veshjet: për herë të parë ishte e pranueshme për gratë me status të lartë shoqëror të mbanin çantën në shpatull.

Kur në 1999 Tom Ford (ish-drejtor kreativ i Guccit) riprezantoi në produksionin e Guccit, Jackey-n (të lindur në ’61) dhe shiti mbi 1 milion, ndërsa Victoria Beckham duket se ka një koleksion me vlerë 1.5 milion stërlina të çantës tjetër më ikonike në shtëpinë franceze Hermes: Birkin. Janë të shumta çantat që kanë ndryshuar emrat e tyre falë një ikone të stilit që ka filluar t’i përdorë ose kanë lindur pikërisht për këtë emër (po, Birkin e ka marrë emrin nga Jane Birkin, i cili merr çdo vit 30.000 dollarë për honoraret nga Hermes; shifër që aktorja e jep për bamirësi.

Por cila është historia e Lady Dior? Lindi në 1995, quhej Chouchou, por pastaj Zonja e Parë franceze, Bernadette Chirac ia ka dhuruar Lady Dianës dhe ….pjesa tjetër është histori. Siç është thënë nga hartuesja e kostumeve Patricia Field, Sex and The City nuk ka qenë veshur që nga fillimi me rroba firmato: pas kaq shumë zhurmave, Baguette e Fendit ka qenë hapi i parë drejt modës së luksit, huazuar nga shfaqja televizive e atëhershme, që më vonë u bë kult për të gjithë adhuruesit e modës. Historia e një it-bag ka gjasa të jetë shkruar, kur shitej shpejt.

Mjafton të mendosh që 8.000 modelet e Paddington Chloe të krijuara për pranverën 2005, u shitën para se të vinin në dyqan. Ashtu siç u vjedh Dionysus e Guccit, ajo që mbushi faqet e instagramit që nga momenti që u lançua (në 2005), me modelin që ringjalli logoja e dyfishtë e Guccit, tipike për vitet ’80 dhe shumë e kërkuar nga Alessandro Michele.

E fundit, por jo më pak e rëndësishme: Gabriela e Chanel. Çanta e parë unisex (në mesin e ambasadorëve të tij është Pharrel Williams), lancuar disa muaj më parë dhe tashmë është destinuar për të hyrë në listën e dëshirave.

12 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)