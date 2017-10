Atentati në Lushnjë, shoqërohet nipi i Aldo Bares

Në lidhje me atentatin e mbrëmshëm, ku mbetën të vrarë dy persona në qendër të Lushnjës dhe u plagosën dy të tjerë, policia ka shoqëruar shtetasin Xhulio Kurti, nipi i Aldo Bares. Personi në fjalë pritet të merret në pyetje për vrasjen mafioze, ku mbeti i vrarë 23-vjeçari Zamir Latifi si dhe 22-vjeçari Jurgen Hoxha. Dyshohet se Kurti ka qenë në vendin e ngjarjes kur ndodhi vrasja, por ky i fundit pretendon se nuk ka qenë aty. “Kur ndoshi vrasja, unë isha te berberi. Me Jurgeni jemi të afërm, ndërkohë që me Zamirin kam njohje”.

Nga ky atentat mbetën të plagosur edhe dy persona të tjerë, pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja Marius Xhepexhiu 26 vjeç, i cili ndodhet në gjendje kritike dhe një kalimtar i rasti, Bujar Turku, 66 vjeç. Dyshohet se shkak për krimin është bërë përplasja mes dy bandave rivale, ku nuk përjashtohet të jetë përfshirë ish-kreu i bandës së Lushnjes Aldo Bare (Alfred Shkurti), i cili aktualisht ndodhet në burg. Ndërkohë një prej viktimave, 23-vjeçari Jurgen Latifi është i afërm me Baren. Dyshohet se shënjestra e atentatit ka qenë nipi i Bares, 22-vjeçari Xhulio Shkurti, i cili mundi t’i shpëtojë të shtënave.

Mësohet se viktima Zamir Latifi është shok me Xhulio Shkurtin, ndërsa Jurgen Hoxha, i cili rezulton dhe djali i një biznesmeni, është kushëri i tij. Viktimat ndodheshin në një lokal në lagjen “Loni Dhamo” pranë vendit të njohur si “Ura e Çeleve”, në momentin kur një person i maskuar dhe me kallashnikov hapi zjarr drejt tyre. Ndërkohë, nipi i Aldo Bares, Xhulio Shkurti mbeti i plagosur me armë zjarri një vit më parë, pas një konflikti me një person.

12 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)