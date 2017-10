Pakicat kombëtare, Rama: Dule gënjen jo nga mendjeleshtësia!

Seanca e sotme parlamentare ka nisur me debate në lidhje me rregulloren e Kuvendit, pasi deputeti Vangjel Dule kërkoi që sot mos miratohej pr/vendimi për pakicat.

Pas fjalës së ministrit të Jashtëm, Ditmir Bushati, ka reaguar kryeministri Rama, duke akuzuar deputetin e PBDNJ-së se po citon fjalë që kreu i qeverisë nuk i ka thënë kurrë.

“Vangjeli, ti e ke bërë rrugë të më citosh gabim, sa herë vë fjalët e mia në gojën tënde.

Ti je një minoritar dhe nuk je minoriteti dhe je gjithmonë e më pak përfaqësues i denjë i atij minoriteti. Ligji është krenari për këtë parlament dhe arsye që të tjerët rreth nesh të mësojnë si respektohen minoritetet. Nëse nuk do të të njihja, Vangjel, do të mendoja se e ke nga mendjeleshtësia, por duke të njohur si burrë të mençur, ti je i qëllimshëm sa herë më vë mua në gojë fjalë që nuk i kam thënë apo kur interpreton për llogarinë tënde, ato që unë them, – tha Rama. – Së pari, ti je një minoritar dhe jo minoritet dhe je gjithnjë e më pak përfaqësuesi i atij minoriteti për gjithë respektin që ne i kemi dhënë dhe i japim edhe me ligjin që kalojmë sot. Së dyti, Europa Vangjel nuk është as kishë ku vihet në diskutim Zoti apo xhami ku vihet në diskutim Allahu. Fakti që nuk jemi në BE, nuk na bën ne të mos mendojmë dhe gjykojmë dhe mos më vër mua në gojë, gjera që nuk i kam thënë kurrë. Ligji është krenari për këtë vend dhe të tjerët të mësojnë nga ne sesi respektohet minoriteti”, – u shpeh kryeministri.

12 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)