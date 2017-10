Rama mbledh në fundjavë ministrat në Vlorë

Kryeministri Edi Rama mbledh qeverinë në Vlorë të premten dhe të shtunën. Mbledhja vjen në vijim të porosisë së Rames për ta zhvendosur qeverinë në rrethe. Ministrat do të kenë disa aktivitete në institucione me deputetët e zonës.

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar më herët se qeveria do të zhvilloje çdo muaj mbledhjen në një prej qarqeve të vendit, ndërsa të njëjtën proçedurë edhe ministrat çdo muaj do të zhvillojnë takime me banorët e secilit qark për t’u njohur me problematikat e qytetarëve.

12 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)