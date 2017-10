Rama: Parlamenti do funksionojë, do apo s’do PD me motrën tonë të përbashkët LSI

Rama: Parlamenti do funksionojë, do apo s’do PD me motrën tonë të...

Pas Lulzim Bashës, edhe Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur gjithashtu të reagojë për mediat pas tensioneve të sotme në Kuvend që e detyruar kryeparlamentarin Gramoz Ruçi të ndërpriste seancën për të shtyrë atë nesër në mëngjes.

Në një deklartaë jashtë ambienteve të Parlamentit, Rama u shpreh se kuvendi i dalë pas zgjedhjeve të 25 qershorit do të funksionojë vetëm në bazë të rregullave të shkruara, do apo s’do PD apo LSI, që kryeministri e etiketoja ‘motra e përbashkët’.

“Ky parlament i dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit funksion në bazë të rregullave të shkruara bashkërisht, të miratuar bashkërisht me përfshirjen nga ana jonë, që kur erdhëm në pushtet sollëm një rregull sipas të cilit kreu i opozitës flet njësoj sa ai i mazhorancës. Ky parlament do të funksionojë; do apo nuk do PD bashkë me motrën tonë të përbashkët LSI. PD u mësua, edhe për fajin tonë, me parlamentin mejhane kur merrej fjala dhe flitej jashtë çdo rregulli.

Opozita të mos kërkojë atë që s’ka për ta bërë dot, shkeljen e rregullores. Keqardhja bëhet edhe më e thellë kur sheh se e përdorin lirinë për t’u ankuar për mungesën e saj. Axhenda e tyre është e njëjta që ishte para zgjedhjeve, thjesht nuk janë në çadër; kanë vënë gramafonin e para zgjedhjeve dhe ka filluar një proces që kërkon hapësirë që i duhet interesit të tyre. Është në opozitë pa kokë, pa vizon, pa program,pa përgjegjësi”, tha Rama.

