Akuzohet për terrorizëm, Gjykata e Durrësit liron shtetasin turk

Gjykata e Durrësit ka liruar shtetasin turk, Muhammet Yasir Aydogmus, i cili u arrestua disa ditë më parë për llogari të autoriteteve turke. Ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar për akuzën e terrorizmit. Seanca gjyqësore u zhvillua nën masa të larta sigurie.

Pasi dëgjoi palët, gjykata e vlerësoi të ligjshëm arrestin, po rrëzoi kërkesën për ekstradim duke e lënë të lirë shtetasin turk. Burime nga kjo gjykatë thanë se dokumentat e sjella nga pala turke në cilësinë e provave për të realizuar ekstradimin e 39-vjeçarit, një person me tituj shkencorë në vendin e tij, kanë qenë të pavlefshme nga ana juridike.

Muhammet Yasir Aydogmus u vu në pranga në pikën kufitare të Durrësit, së bashku me gruan e tij 34-vjeçare dhe dy fëmijët. Ai tentoi të kalojë kufirin me dokumente false. Ndërkohë, Prokuroria kishte kërkuar arrest me burg për këtë shtetas, por gjykata nuk e pa të arsyeshme për caktimin e kësaj mase. Ndaj këtij personi, një gjykate në Stamboll ka caktuar masën “arrest me burg” për “pjesëmarrje në organizate terroriste të armatosur”. Ai do të gjykohet në gjendje të lirë, ndërsa prokuroria kishte kërkuar arrest me burg që më pas të nisnin procedurat për ekstradimin drejt Turqisë.

13 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)