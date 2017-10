Balla publikon foto të Bashës me të arrestuarin për mina

Një ditë pasi keu i PD-së Lulzim Basha publikoi mbrëmë një foto të të arrestuarit Durim Keçi me ministrin Blendi Klosi, vjen kundërpërgjigja e mazhorancës.

Sot në sallën e Kuvendit, gjatë seancës së tensionuar plenare, kreu i Grupit Parlamentar Socialist, Taulant Balla i është përgjigjur duke i rinxjerrë liderit të PD një foto me Flamur Mengën, të arrestuar për mina me telekomandë.

“Sot duhet të ishim bashkë për të rënë dakort për reformën zgjedhore, por nuk po ikim dot një prirje të gabuar e nisur nga kreu i PD”. Hiq dorë nga historia e fotove, se po fillove këtë histori do të dalësh i humbur”, u shpreh Balla.

“Pse mor lulzim? Unë duhet të vij këtu dhe të them që ti dhe ky shisni mina me sahat? Unë të them që ti vendos mina me sahat bashkë me Flamur Mengën? Unë të them që duhet të japësh dorëheqjen se ke dalë në foto me të?”, tha Balla.

13 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)