Berisha: Olsi Rama kaloi kufirin me makinën e kokainës

Ish-kryeministri Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi rama se zotëron fakte që vëllai i tij ka kaluar kufirin me makinë me drogë, në mbështetje të grupit të arrestuar dhe të dënuar të kokaninës, të njohur si “Xibraka”.

“Ftoj shqiptarët le të gjykojmë bashkërisht lidhjet me tij me krimin dhe korrupsionin. Sapo erdhi në pushtet dhurata e parë që iu bë Shqipërisë ishte uzina e kokainës në Elbasan. Mund të më thoni ju mua, po ai ishte kryeministër, por i vëllai i tij që quhet Olsi Kristaq Rama është gjetur në sistmin tims të kalojë kufirin me makinën e përshtatur për transportin e kokainës nga trafikantët Ilir Hoxha, Gentjan Gjonaj dhe Genci Xhixha, – u shpreh Berisha në Kuvend. – Olsi Rama ka kaluar kufirin më këtë makinë në datën 8. 6. 2014, targa e makinës është AA 653 DN.

Ka kaluar kufirin më datën 13. 7. 2014, 8. 8. 2014, 6. 6. 2014, 11. 7. 2014, dhe me këtë makinë ka kaluar kufirin për transport droge.

Unë i them këtij zotërisë, a është kjo një akuzë konkrete? Dil dhe jep shpjegime. Pse yt vëlla në makinën e kokainës? Yt vëlla ka ardhur më një bandë nga Bostoni që merrej me trafik droge, por kjo ishte një akuzë do thotë një socialist. Unë e kisha në burime të sigurta. Është yt vëlla Olsi Rama? Çfarë do ai me makinën e drogës. Ai ishte një nga kryesoret e Xibrakës. Po do thuash siç thotë Xhafa: Çmë duhet mua ç’bën im vëlla?”.

13 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)