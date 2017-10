Dorëzohet në polici, një  nga të dyshuarit e atentatit të Lushnjës

Është vetëdorëzuar në polici një nga të dyshuarit si i përfshirë në vrasjen e 2 personave dhe plagosjen e 2 të tjerëve dy ditë më parë në qytetin e Lushnjës. Bëhet fjalë për Julian Sulën. I riu ishte një nga të dyshuarit si personi i tretë i përfshirë në atentat së bashku me të shpallurit në kërkim Laert Haxhiu dhe Orgest Bilbili.

Vrasja e llojit mafioz ndodhi më 11 tetor 2017, në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Urës së Përroit“ ku u qëlluan me armë zjarri e për pasojë kanë gjetur vdekjen shtetasit Zamir Latifi, 26 vjeç, banues në Lushnje, dhe Jurgen Hoxha, 26 vjeç, banues në Lushnje si dhe u plagosën 2 persona të tjerë, pronari i lokalit ku ndodhi ngjarja Marius Xhepexhiu 26 vjeç, i cili ndodhet në gjendje kritike dhe një kalimtar i rasti, Bujar Turku, 66 vjeç.

Dyshohet se shkak për krimin është bërë përplasja mes dy bandave rivale, ku nuk përjashtohet të jetë përfshirë ish-kreu i bandës së Lushnjes Aldo Bare (Alfred Shkurti), i cili aktualisht ndodhet në burg. Ndërkohë një prej viktimave, 23-vjeçari Jurgen Latifi është i afërm me Baren. Dyshohet se shënjestra e atentatit ka qenë nipi i Bares, 22-vjeçari Xhulio Shkurti, i cili mundi t’i shpëtojë të shtënave.

Mësohet se viktima Zamir Latifi është shok me Xhulio Shkurtin, ndërsa Jurgen Hoxha, i cili rezulton dhe djali i një biznesmeni, është kushëri i tij. Viktimat ndodheshin në një lokal në lagjen “Loni Dhamo” pranë vendit të njohur si “Ura e Çeleve”, në momentin kur një person i maskuar dhe me kallashnikov hapi zjarr drejt tyre. Ndërkohë, nipi i Aldo Bares, Xhulio Shkurti mbeti i plagosur me armë zjarri një vit më parë, pas një konflikti me një person.

Grupi hetimor ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes, ku u kryen veprimet e mëposhtme: si këqyrja e vendit të ngjarjes ku u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale gëzhoja si dhe një pistoletë, e cila dyshohet se i përkiste viktimës, shtetasit Zamir Latifi. Grupi hetimor sekuestroi si prova materiale pamjet filmike në dy biznese në afërsi të vendit të ngjarjes.

Rreth orës 19:15, në parcelat e fshatit Çukas, në krahun e majtë të rrugës nacionale Lushnje-Berat, u gjet i djegur një automjet tip Mercedes-Benz. Në brendësi të tij u konstatuan dhe u sekuestruan 3 armë zjarri dhe një fishek i paplasur. Këqyrja e mëtejshme e automjetit për të përcaktuar numrin e shasisë po vijon në Komisariatin e Policisë Lushnje.

Nga analiza e ngjarjes dhe informacioneve qe ka mbledhur grupi hetimor, pjese e të cilit ishin edhe Drejtues nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, rezulton se ngjarja e djeshme ka lidhje me ngjarjen e datës 25.09.2016 ndodhur në qytetin e Lushnjës ku është tentuar të vriten me armë zjarri 2 shtetas.

13 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)