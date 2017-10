Familja me 14 anëtarë kanë nga 6 gishta në duar dhe këmbë

Familja me 14 anëtarë në Brazil është më 6 gishta në secilën dorë dhe këmbë. Bëhet fjalë për një anomali të rrallë gjenetike, e njohur si polidakty, kaloi për breza dhe se gjyshi i Aleksandrit, Assis, e pa atë si një avantazh, një parakusht për të qenë krenar dhe jo një handikap që duhet ti vijë turp. Ky deformim ka prekur edhe pinjollin më të ri të kësaj familjeje, Viniciusin. Familja shpreson që kur të rritet edhe pak, i vogli do të mund të dijë si ta përdorë me efiçencë gishtin ekstra, sikurse vëllai më i madh, Joao Assis, i cili është portier, ose e motra, Maria Morena, e cila i bie pianos.

13 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)