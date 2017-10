Kombëtarja, Duka: Bilanc pozitiv, tani synojmë Europianin

Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, ka bërë një bilanc pozitiv të ndeshjeve eliminatoe të Shqipërisë për Botërorin 2018.

Në një bashkëbisedim me gazetarët, Duka i vlerësoi ndeshjet e kuqezinjve dhe u shpreh se trajneri Panuçi “e kaloi klasën”.

“Dy ndeshjet e fundit mund të mbylleshin më mirë nga pikëpamja rezultatit, por në total në këtë edicion, përkufizimin duhet ta japin më mirë ata që mbështesin ekipin kombëtar, por në total do ta konsideroja një edicion pozitiv. Kemi zhvilluar 10 ndeshje, kemi arritur një vend në klasifikim më të mirin e Shqipërisë. Pengjet janë dy ndeshje, ajo me Izraelin në shtëpi dhe sfida e fundit me italinë ku mund të merrnim një pikë”.

Duka u shpreh I kënaqur dhe për punën e trajnerit të ri, Panuçi që sipas tij ka bërë maksimumin gjatë kësaj periudhe që ka drejtuar kuqezinjtë.

“Në përgjithësi gabimet nuk kanë qenë të mëdha. Ka qenë një paraqitje e mirë, ndoshta një lojë jo e mirë, por futbolli është cinik. Duhet ta shohim në lojën e dhuruar dhe rezultat dhe në total është një punë e kënaqshme. Fatkeqësi e tij dhe e stafit të tij që kishte dy kundërshtarë shumë të fortë dhe pse ndoshta e meritonim një pikë me Italinë”.

Edicioni i ardhshëm do të fillojë nga Liga e Kombeve, një kompeticion që jep një mundësi shtesë për kualifikimin në Europian dhe Shqipëria aktualisht gjendet në vazon C. Numri një i FSHF-së mendon se Shqipëria I ka shanset për të qenë sërish në Europian, por dhe për të qenë një vazo më lartë.

“I kam hedhur një sy ndarjes së grupeve të “Nation League” dhe mendoj se objektivi ynë është jo grupi C, ku gjendemi, por grupi B. Në asnjë rast nuk mund të mendojmë të jetë te C-ja. Ne kemi mundësi reale për të marrë pjesë në mënyrë të vazhdueshme dhe në ndonjë rast në botëror. Ndeshjet e fundit kanë konfirmuar se Shqipëria është ekip I fortë dhe kompetitiv”.

Një çështje e nxehtë në media ka qenë dhe mungesa e afrimit të një lojtari si Lilaj nga kategoria Superiore, por presidenti i FSHF-së shprehu besimin se rritja e cilësisë në Superiore do të sjellë dhe afrimin e më shumë futbollistëve pranë kombëtares dhe pse këto janë çështje ekskluzive të trajnerit.

“Janë zgjedhje të trajnerit. Kemi shpesh raste kur lojtarë të nivelit të lartë, sepse konkurrenti tij është akoma më lartë, ndaj janë zgjedhje që varen nga moment dhe pozicioni. Jo vetëm Lilaj, por dhe të tjerë mund të afrohen dhe në ndeshjet e nëntorit trajnerit do të provojë”.

13 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)