Sot 86-vjetori i lindjes së Dritëro Agolli, e bija boton dy libra të rinj

Dritëro Agolli do të ishte sot 86 vjeç. Poeti dhe shkrimtari i njohur u nda nga jeta më 3 shkurt të këtij viti. Në këtë ditëlindje pa të, e bija Elona ka botuar dy libra të rinj, përmbledhjen me poezi “E bukura, lozonjarja, tokësorja grua” dhe një përmbledhje me aforizma.

“Kalova një natë pa gjumë. Mendoja e kujtoja çaste të së shkuarës në të cilën kujtesa me zor përpiqej lehtas të trokiste… Por nxitja e orëve të pagjuma ishin këto dy libra. Ja dola mbanë. Përmbusha një dëshirë e lumturim . Tamam një vit më parë , babi më puthte në ballë i lumturuar duke ledhatuar kopertinën e Prit edhe pak. Dje , kur librat e rinj i mora në dorë, syri u lagështua, prekja u zbut, vështrimi u përqendrua i palëvizur; Siç shihet e nanuritet një fëmijë ashtu ngaherë i jemi afruar krijesave -libra. Më i gjallë se të gjallët je babushi im”, shkruan ajo në faqen e saj në Facebook.

Dritëro Agolli është një ndër figurat më të dashura të letërsisë shqipe. Për shumë vite ai ka qenë Kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve. Ndër librat e tij më të njohur është “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”, apo “Zhurmat e erërave të dikurshme”.

13 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)