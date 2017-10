Një qytezë e vogël, me traditë, kulturë, histori e pasuri të mëdha, por të cilat flenë të pashfrytëzuara. Të gjitha përplasen në një vend të vetëm me kaq shumë vlera, por me kaq pak mbështetje.

Një rrugëtim për të zbuluar një thesar të jashtëzakonshëm të Shqipërisë.

Ndiqni të plotë videon e dokumentarit të gazetarit Marin Mema.



14 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)