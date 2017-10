Heynckes kthehet me fitore në stolin e Bayern

Nis me fitore rikthimi i Jup Heynckess në krye të stolit të Bayernit të Mynihut, teksa arriti të mposhte me rezultatin e thellë 5-0 skuadrën e Freiburg. Bavarezët kaluan shumë shpejt në avantazh falë autogolit të Schuster në minutën e 8. Të pakënaqur me rezultatin, vendasit vazhdojnë të ushtrojnë presing në kërkim të golit të dytë dhe vetëm në minutën e 42, Kingsley Coman dyfishon rezultatin.

Fraksioni i dytë i lojës sheh sërish Bayernin dominues. Ndërkohë në të 62, VAR i mohoi Bayernit një penallti të diskutueshme, ndërsa vetëm një minutë më pas Thiago Alcantara realizon dhe golin e tretë, ndërkohë që në të 75 Robert Lewandowski ndal sërish topin në fundin e rrjetës.

Teksa gjithçka po shkonte drejt fundit në minutat shtesë pjesë e listës së protagonistëve në këtë takim bëhet dhe Joshua Kimmich. Pas dy barazimeve radhazi Bayerni i Mynihut rikthehet tek fitorja.

15 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)