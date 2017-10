Ndërtimi në Vjosë, Rama: Ndëshkim policëve që mbyllin sytë

Gjatë mbledhjes së qeverisë në Vlorë, kryeministri Rama ka paralajmëruar masa ndëshkuese për të gjithë ata punonjës të Policisë së Shtetit që nuk zbatojnë detyrën, duke nisur nga përjashtimet, e deri tek procedimet penale.

“Duke marrë shkas ndaj një krimi të papranueshëm në Lumin e Vjosës duhet të nënvizoj se çdo krim mjedisor që zbulohet nga media dhe nuk është parë akoma nga policia e shteti, është një mbyllje sysh e papranueshme, për të cilat praktika e nisur dje duhet të kthehet në normë. Mbyllja e syve duhet ndëshkuar me pezullim, madje dhe me ndjekje penale për ata drejtues të policisë, shefa komisariate që dredhin zinxhirë dhe pinë raki, për të kthyer me qëllim trupin dhe sytë, bëhen zhvillime të tilla. Kjo është një zonë që duhet mbrojtur në shumë elemente të tjerë të natyrës dhe përfaqësues të policisë së shteti këtu të pranishëm, duhet ta kenë të qartë se krimet mjedisore janë njësoj me ato njerëzore. Nëse refuzojnë të përfaqësojnë shtetin dhe refuzojnë të zbatojnë ligjin, shteti dhe ligji do veproj ndaj tyre. Kjo nuk ka asnjë diskutim, ne kemi nisur që tani”, tha Rama.

14 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)