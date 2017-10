Pengu i liruar nga talebanët: Më vranë vajzën, më përdhunuan gruan

Joshua Boyle, kanadezi i mbajtur peng me familjen e tij për pesë vjet nga ekstremistët pranë talebanëve dhe i rikthyer së fundmi në Kanada, ka rrëfyer se rrëmbyesit, anëtarë të rrjetit “Haqqani”, i kanë vrarë fëmijën, vajzën e tij të katërt dhe kanë përdhunuar bashkëshorten e tij gjatë qëndrimit në burg.

Nuk dihej asgjë mbi vajzën e katërt të çiftit, para se Boyle të fliste me gazetarët në aeroportin e Torontos.

“Budallallëku dhe egërsia e organizatës “Haqqani” për të rrëmbyer një pelegrin dhe gruan e tij, disa muajsh shtatzënë, e përkushtuar në ndihmë të personave në nevojë në rajonet afgane të kontrolluara nga talebanët, është eklipsuar nga budallallëku dhe egërsia për të autorizuar vrasjen e vajzës sime”, – tha Boyle.

Vëllai i tij Dan, ka thënë nga shtëpia e familjes në Smith Falls, në Ontario, se kishte folur me Joshuan disa herë në ditët e fundit. “Është mirë, duke si pesë vjet më parë. Duket se ka qëndruar i palëkundur pavarësisht gjithkçaje që ka ndodhur”.

Boyle ka folur me gazetarët sapo ka zbritur nga avioni së bashku me gruan amerikane, Caitlan Coleman dhe tre fëmijët e tyre. Çifti ishte duke bërë një turn ë lindje, kur është rrëmbyer nga rrjeti i ekstremistëve pranë talebanëve. Gruaja asokohe ishte shtatzënë me fëmijën e parë.

14 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)