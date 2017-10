Tirana, tërmet 6 ballësh në Peqin

Tirana bën detyrën në transfertën e Peqinit, duke thyer vendasit me rezultatin tenistik 6-0. Shkumbini që ka humbur prej vitesh shkëlqimin u dorëzua pa kushte ndaj bardhebluve që vijojnë marshimin drejt kreut për të arritur objektivin që është rikthimi sa më shpejt në elitë.

Formacioni i Ze Marias e ktheu në një ndeshje stërvitore përballjen e javës së 4, me Dokën dhe Ngoo që shënuan në pjesën e parë. Në të dytën kryeqytetasit shënuan 3 gola të shpejtë në harkun e 6 minutave me Hoxhallarin, Sentamu dhe Dajën, në minutat 53, 56, 59.

Në fundin e takimit pasi Shkumbini humbi penalltinë e golit të nderit është kapiteni i Tiranës Erando Karabeci që kthen në gol penalltinë e dhënë në kohën shtesë. Tirana është në krye të grupit B me pikë të plota teksa ka një golavarazh të shkëlqyer me 13 gola të shënuar dhe asnjë të pësuar. Në grupin B detyrën kanë bërë Bylis që mposhti Ilirian e Fushë-Krujës në shtëpi dhe Apolonia që triumfoi pastër në transfertën ndaj Naftëtarit me shifrat 0-2.

Në Grupin A ka ardhur ndalesa për kryesuesen Kastrioti që në transfertën Pukjane është ndalur në barazim me Tërbunin. Befasuese ka qenë humbja e Dinamos në shtëpi nga Egnatia, rezultat që ul blutë e kryeqytetit në pjesën e dytë të tabelës së klasifikimit.

14 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)