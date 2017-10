Horoskopi-15 tetor 2017

Dashi

Nëse keni ndërmend të blini diçka, një pajisje shtëpiake, një kompjuter, telefon etj., mund të merrni kredi, ose borxh te një mik i besuar. Mos ua vini veshin paragjykimeve. Nëse dëshironi të ktheni “faqe” bëjeni pa frikë!

Demi

Sot do të keni një sjellje vërtet për t’u admiruar, do të jeni të qetë dhe tolerantë përballë dikujt i cili do të bëjë gjithçka që ju të humbni dhe të ndiheni nervozë. Mos reshtni së besuari në personalitetin tuaj.

Binjakët

Keni të drejtë nëse mendoni se ndjenja juaj nuk është më ajo e dikurshmja. Por duhet të pranoni se rutina shpesh e “keqtrajton” dashurinë, por nuk e shkatërron atë! Veçanërisht sot duhet të kujtoni se kur mbyllet një derë, hapet një tjetër.

Gaforrja

Shpenzime të papritura. Ditë elektrizuese për të lindurit në ditën e diel dhe të enjte. Jupiteri do të “mirëqeverisë” ditën tuaj, ndërsa Venera do t’ju ofrojë mundësi të mira në aspektin e dashurisë. Përgjithësisht, dita e sotme do të jetë pozitive.

Luani

Mund të grindeni me dikë që nuk ju duket simpatik. Ndaj më mirë evitojeni këtë gjë duke qëndruar me peronat që i vlerësoni dhe që i keni për zemër. Dhuroni sa më shumë buzëqeshje dhe tregohuni gjithmonë të sigurt në vetvete.

Virgjëresha

Gjeni kohën dhe mënyrën për t’iu dedikuar partnerit tuaj që duket i zhgënjyer nga sjellja juaj. Sot do të jeni në humor të “zi”. Përpiquni të qetësoheni, ndoshta duke dëgjuar muzikë dhe do të shihni që gjithçka do të kalojë.

Peshorja

Mos i besoni dhe mos u mbështesni shumë te miqësitë e paqëndrueshme. Do të ndiesh nevojën për të t’u larguar, për të ndryshuar qytet, vendin e punës, miqësitë dhe dashuritë! Pra do të jeni shumë të shqetësuar.

Akrepi

Do të dilni me një mik që nuk e shihni prej shumë kohësh. Ditë “speciale”. Do të përjetoni emocione të forta dhe do të keni avantazhe në gjithçka. Ndërkaq, do të gëzoheni edhe me një dorë të mirë parash.

Shigjetari

Ditë e çuditshme do të jetë kjo e sotmja. Mund të zbuloni një sekret. Mos u besoni premtimeve false. “Lëvizni” përpara se të jetë vonë. “Arti i shmangies” nuk bën për ju, por në këtë rast nuk do të keni zgjidhje tjetër.

Bricjapi

Sot do të jetë një ditë e mirë nëse do të dini të kuptoni partnerin tuaj për zgjedhjet që ai ka ndërmarrë pa ju pyetur ju. Beqarët nuk do të mund të gëzojnë një ditë të shkëlqyer. Mos u ankoni shumë!

Ujori

Sot do të debatoni me dikë të dashur. Mos e lini veten të përfshihet nga ngjarjet e ndryshme. Do t’ia dilni vetë nëse do të mbani qëndrimin e duhur. Mundohuni të jeni sa më të kuptueshëm dhe të qetë.

Peshqit

Luftojeni stresin duke vrapuar aq sa të mundni. Ndiqni një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Përpiquni të “rilindni” dhe t’u bëni ballë problemeve që ju kanë mbërthyer këtë periudhë. “Luftojeni” pagjumësinë e ditës së sotme.

15 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)