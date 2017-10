Rama: Çojmë para drejtësisë ‘të fortët’, falë një skuadre anti-krim amerikane

Kryeministri Edi Rama gjatë daljes së tij në “Komunikimin Javor” në Facebook, ka paralajmëruar kriminelët në vend se do të vihen para drejtësisë. Ai gjithashtu ka thënë se do të sekuestrohen edhe asetet kriminale të përfituara prej tyre. Rama njofton se “kjo betejë ka nisur dhe në bashkëpunim me ndërkombëtarët dhe falë një skuadre anti-krim amerikane”.

“Ka nisur beteja për të sekuestruar asetet kriminale të përfituara nga këto rrjete, do çojmë para drejtësisë ‘të fortët’ të mësuar prej shumë vitesh të lëvizin të lirshëm. Kjo betejë ka nisur dhe në bashkëpunim me ndërkombëtarët dhe falë një skuadre anti-krim amerikane ne do ta vazhdojmë betejën ditë për ditë, këmba këmbës”, u shpreh kryeministri Rama.

Gjithashtu, shefi i qeverisë tha se do të vazhdonte të dialogonte me opozitën për reforma të mëdha në interes të vendit. Sipas tij Shqipëria po bën progres në drejtimin e duhur. “Objektivi ynë për çeljen e negociatave në Bashkimin Evropian në mesin e vitit të ardhshëm është plotësisht e mundshme.

Nuk ka asnjë ekuivok në këndvështrimin e partnerëve tanë strategjik lidhur me dy histori suksesi të këtij viti që po përfliten shumë, duke thelluar reformat në planin e shtetbërjes dhe zhvillimit ekonomik dhe sociale.

Së pari, zgjedhjet e 25 qershorit. Ato ishin një histori suksesi. Zgjedhjet jo vetëm janë konsideruar nga komuniteti ndërkombëtar si në përputhje me standardet e BE-së, por kanë vendosur një bazë solide në ballafaqimin e ardhshëm elektoral. Këtij synimi i shërben edhe komisioni parlamentar. Propaganda e shfrenuar për zgjedhjet e atyre që nuk dolën fitues, është shfaqje kuptimplotë e dobësisë së tyre dhe nëse vazhdojnë kështu jo vetëm do të shkojnë në një humbje tjetër por edhe t’i dobësojë më shumë si faktor politik.

Së dyti, rezultati shembullor i këtij viti për çrrënjosjen e sëmundjes së vjetër nga kanabisi dhe nxjerrjen përfundimtare të vendit tonë nga harta e territoreve shënon epilogun e një beteje të vështirë, e cili nisi me suksesin e bankës së parasë së zezë të Lazaratit dhe po mbyllet këtë vit me fitoren kuptimplotë të shtetit mbi sipërmarrjen e kultivuesve të drogës.

Ne jemi zgjedhur nga shqiptarët për të mirëqeverisur vendin dhe kemi zgjedhur rrugën e dialogut dhe bashkëpunimit me opozitën. Sigurisht, dialog me vullnetin e një pale nuk mund të ketë. Ne do të vazhdojmë t’i bëjmë thirrje opozitës për dialog për reformat e mëdha të vendit. Çelja e negociatave për anëtarësim në BE nuk do të mbahet peng deri në mesin e vitit të ardhshëm nga dinamikat e brendshme të BE-së”, njoftoi ai.

15 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)