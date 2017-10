Rama inspekton punimet e reja në Vlorë

Kryeministri Edi Rama gjatë qëndrimit në Vlorë ku u zhvillua mbledhja e qeverisë dhe disa takime me drejtuesit lokalë, ka kryer edhe një inspektim tek Qendra e Kaninës, e cila me një vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave kthehet në zonë të mbrojtur të trashëgimisë kulturore, do të pësojë një transformim rrënjësor falë projektit të Rilindjes Urbane.

Ristrukturimi i sheshit historik, duke ruajtur traditën e zonës, si dhe rikonstruksioni i Pallatit të Kulturës, aktualisht jashtë funksionit, por që pritet të kthehet në një qendër moderne kulturore, do të shtojë numrin e vizitorëve e turistëve që vizitojnë fshatin me tradita kulturore dhe bukuri natyrore.

Në Kaninë, kryeministri Rama ishte i shoqëruar nga deputeti Fate Velaj, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri dhe zëvendësministri Artan Shkreli.

Projekti i parë është ai i rrugës së fshatit, investim i qeverisë, po ashtu do ndërhyhet për rikonstruksionin e Qendrës së Kulturës. Ndërkohë po kryhet studimi për ujësjellësin e ri të Kaninës.

“Është atraksion i madh të sjellësh njerëzit këtu. Këtu, gjithë verës vinin turistë gjermanë që e bënin në këmbë rrugën nga Vlora,” – tha zëvendësministri Artan Shkreli.

“Pallati i Kulturës është në gjendje të mjerë. Ideja ishte që të rikthehet përsëri, ka fare pak punë,” – u shpreh deputeti Fate Velaj.

“Këtu duhet të bëjmë sheshin kryesor. E shpallëm zonë të mbrojtur të trashëgimisë kulturore. Duhet ta fillojmë nga këtu të rikthejmë në jetë ish-Qendrën e Kulturës, të bëjmë një sallë konferencash që të jetë dhe në funksion të Vlorës.” – u shpreh Kryeministri.

Një ndër vendimet e qeverisë, krahas shpalljes së qendrës historike të Kaninës, zonë e mbrojtur, u miratua edhe Rregullorja e Administrimit të saj, që do të pasohet edhe me programin për Rilindjen e të gjithë fshatit.

Rama inspekton punimet në nënstacionin elektrik të Orikumit

Kryeministri Rama ka inspektuar punimet në nënstacionin elektrik të Orikumit, i cili do të sigurojë furnizim të pandërprerë me energji elektrike të bregdetit të Vlorës.

Nënstacioni pritet të përmirësojë edhe cilësinë e furnizimit me energji elektrike të zonës bregdetare, duke dhënë fund një prej problemeve më të ndjeshme, veçanërisht gjatë sezonit turistik, si dhe do t’i japë një shtysë e siguri më tepër zhvillimit të turizmit.

“Është parashikuar që e gjithë zona të garantohet me furnizim cilësor dhe pa ndërprerje. Do jenë 6 fidera në total me 105 kabina, që do garantojnë në mënyrë afatgjatë pjesën e furnizimit me energji elektrike. Është parashikuar që projekti të mbarojë në afat, në fillim të marsit 2018,” – u shpreh drejtuesi i zbatimit projektit.

“Gjithë drama e rëndë e shumë viteve të bregdetit Jon, – u shpreh Kryeministri Rama gjatë inspektimit të punimeve, – me këtë zgjidhet përfundimisht se ky është segmenti i fundit i boshllëkut që ishte krijuar që nga elektrifikimi dhe që ka torturuar dynjanë këtu, plus që e bënte sezonin turistik një torturë më vete.”-

Ky nënstacion, bashkë me nënstacionin tjetër në Himarë dhe rrjetin e ri elektrik, që ripërtërihet tërësisht që nga koha e elektrifikimit, do të garantojnë infrastrukturën elektrike për 5 dekadat e ardhshme.

“ Do të bëhen të gjitha 20kV, Radhimë, Orikum deri në Llogara dhe e gjithë pjesa e bregdetit të Vlorës bëhet me shërbim modern të energjisë elektrike. Edhe në Himarë ka filluar nënstacioni dhe rrjeti energjetik i gjithë kësaj zone, për 40-50 vjet do jetë i garantuar. Zëre se u bë një rrjet i ri, që nga koha e elektrifikimit,” – tha ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri.

Rama inspekton punimet në Parkun Arkeologjik të Orikumit

Rama inspektoi edhe Parkun Arkeologjik të Orikumit, një destinacion turistik i preferuar, për natyrën e tij detare dhe malore, për historinë dhe kulturën, së fundmi është në proces rikualifikimi.

Gjatë vizitës së tij, Kryeministri, i shoqëruar nga ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro, u njoh dhe me planet dhe projektet për transformimin e këtij parku, në një park natyror dhe arkeologjik njëkohësisht.

“Bashkë me Komisionin e Gërmimit të Institutit të Studimeve Arkeologjike po vazhdojnë gërmimet dhe ndërkohë jemi duke bërë një projekt për të propozuar organizmin e një sipërfaqeje më të madhe të parkut e për të propozuar një park natyror e arkeologjik njëkohësisht. Projekti është në bashkëpunim e sipër duke u kryer me universitetin e Gjenevës, Fakultetin e Arkitekturës dhe Arkeologjisë”, – u shpreh ministrja Kumbaro.

Parku i Orikut, i njohur për rolin e rëndësishëm që luajti në luftën civile midis Cezarit dhe Pompeu, në vitet 49-48 para erës sonë, ka pasur një rritje të numrit të vizitorëve në vitet e fundit. “Në 2017, krahasuar me 2013, kemi 110% rritje të numri të turistëve”, tha ministrja Kumbaro.

Pjesë të rëndësishme të këtij parku arkeologjik janë “Fontana Monumentale”, “Hyrja Veriore2, e zbuluar gjate viteve te fundit dhe “Rrënojat e Kishës mesjetare”. Ndërkohë që nga gërmimet e reja që po kryen kanë dalë në dritë pjesë të tjera të rëndësishme të këtij qytetërimi antik. “Është zbuluar një kullë e periudhës bizantine si dhe pjesa e murit rrethues të periudhës bizantine të qytetit antik. Gërmimet janë zhvilluar dhe në hyrjen veriore të qytetit ku është zbuluar pjesë tjetër e murit rrethues si dhe në pjesën e akropolit të qytet ku është zbuluar një kishë e periudhës paleokristiane, por dhe me faza të mëvonshme rindërtimi. Nga pikëpamja e urbanistikës, gërmimet arkeologjike tregojnë se ky qytet është unik për sa i përket urbanisitikës dhe arkitekturës”, – u shpreh drejtori i Parkut Arkeologjik.

15 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)