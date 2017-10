Roger Federer triumfon ne Mastersin e Shangait

Roger Federer siguroi fitoren e pestë radhazi ndaj numrit 1 të botës Rafael Nadal, duke koleksionuar titullin e dytë në karrierë në Mastersin e Shangait. 36-vjeçari zviceran dominoi nga fillimi në fund finalen e turneut të parafundit me vlerën e 1000 pikëve të sezonit, për të regjistruar fitoren e 350 në turnetë Masters dhe të 700 gjithsej, për sa i përket ndeshjeve në karrierë në sipërfaqe të shpejtë. Në Stadiumin Qi Zhong, përpara 15.000 spektatorëve Rafa fitoi shortin dhe preferoi të shërbejë i pari, sidoqoftë Roger Federer shfrytëzoi më së miri gabimet e tenistit spanjoll dhe falë një backhand-i fitues e theu në servis 31-vjecarin nga Mallorca që në game-n hapës.

Në vazhdim numri 2 i botës humbi vetëm katër pikë në shërbimet e tij, duke mbyllur setin e parë me 7 ace, 16 goditje fituese dhe vetëm 5 gabime gjithsej. Numri 1 i botës që kërkonte të shkëputej nga Novak Djokovic për të koleksionuar trofeun e 31 Masters në karrierë, u përpoq të reagojë dhe të përmirësojë nivelin e lojës, gjithsesi veterani nga Bazeli vijoi të bëjë dëm me shërbimet e tij, për të regjistruar më pas një break në game-n e pestë të setit të dytë, falë dy goditjeve të shkëlqyera në backhand. Ndoshta te Rafa influencoi lodhja e javës së kaluar, që kulmoi me titullin në Pekin, apo qoftë edhe fakti që organizatorët mbyllën pjesën e sipërme të stadiumit, për shkak të reshjeve të shiut, duke e shndërruar në një finale indoor, gjithsesi fakt është që numri 2 i botës humbi përsëri vetëm katër pikë gjithsej në servis, për të mbyllur në vazhdim gjithçka me një tjetër game me break.

Përfundimisht Roger Federer fitoi krejt takimin me rezultatin 6-4, 6-3 në vetëm 71′ lojë, duke siguruar titullin e dytë në Shangai, pas trofeut të vitit 2014, kur në finale mposhti francezin Gilles Simon. Për Rafën që nuk ka humbur asnjë nga 10 gjysmëfinalet e këtij sezoni, kjo është disfata e parë pas 16 fitoreve radhazi, sidoqoftë tenisti iberik vazhdon të kryesojë bindshëm bilancin e përgjithshëm ndërmjet tyre, teksa udhëheq 23-15. Nga katër fitoret rresht në përballjet mes tyre, për sa i përket vitit 2017, tre janë regjistruar në finale, në Australian Open, Miami dhe së fundmi në Shanghai, titull që e ngjiti Federerin në kuotën 94, baras me Ivan Lendl në vendin e dytë në kistën e të gjitha kohërave, pas vetëm të madhit Jimmy Connors.

Ky është titulli i tretë Masters i sezonit pas trofeve radhazi në Indian Wells e Miami, dhe i 27 në karrierë. Federer barazohet me spanjollin Rafael Nadal me 6 tituj të fituar gjatë vitit 2017, për më tepër diferenca në pikë tashmë reduktohet dhe beteja vazhdon të mbetet e ashpër për fronin e këtij sport, pasi dy tenistët më të mirë të botës do të jenë bashkë edhe në tre turnetë e fundit të këtij edicioni, Basel, Paris si dhe Londër, ku muajin e ardhshëm do të vihen përballë njëri tjetrit pikërisht 8 tenistët më të mirë të sezonit.

15 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)