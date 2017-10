Aksidentohet me motor, Gerard Butler

Gerard Butler është shtruar me urgjencë në spital pas një aksidenti me motoçikletë. Aktori 47-vjeçar mësohet se ka dalë nga rruga bashkë me motorin e tij pasi është përplasur një makinë teksa ecte në një rrugë në Los Angeles.

Një person kishte lajmëruar menjëherë urgjencën që e kishte dërguar aktorin në spital.

Sipas një burimi të cituar nga TMZ, aktori ka mundur të shpëtojë pa ndonjë kockë të thyer, vetëm me disa plagë sipërfaqësore nga rrëzimi me motor.

16 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)