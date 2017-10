Arrestimi i Habilajt, Basha: Prej 4 vitesh denoncuam lidhjen e tij me Tahirin

Shefi i opozitës Lulzim Basha ka reaguar në lidhje me bandën kriminale që është goditur sot në Itali dhe që drejtohej nga Moisi Habilaj. Në një deklaratë për mediat, kreu i selisë blu thotë se PD e ka denoncuar për 4 vite lidhjen e qeverisë me këtë klan, lidhjen e afërt të Tahirit.

“Policia italiane arrestoi sot kreun e një grupi të trafikut të drogës nga Shqipëria, Moisi Habilaj. Partia Demokratike ka denoncuar për 4 vite lidhjen e qeverisë me këtë klan, lidhjen e afërt të Tahirit me këtë bandë. Audi i famshëm i ministrit, përdorej pikërisht nga ky që sot u arrestua në Itali. Edi Rama arrestoi Dritan Zaganin, oficerin e policisë që e denoncoi këtë lidhje dhe sulmoi opozitën pareshtur. Po sot çfarë do të thotë? Vetëm ngarkesa e kapur prej policisë italiane vlen 20 milionë euro. Po në 4 vite, sa para qarkulloi narkomafia me mbështetjen e Tahirit dhe mbrojtjen e Ramës??? Kjo është mafia dhe këto janë lidhjet e saj me Edi Ramën!​”, tha Basha.

Ndwrkohw mw herët Basha denoncoi njw raport tw publikuar nw Britnai nw lidhje me trafikimin e femrave. Sipas tij, shqiptaret janë viktimat në numër më të madh në Britani dhe shkak për këtë është Kryeministri Rama, që e ka ndarë pushtetin me trafikantët.

“Shqiptaret janë viktimat më të mëdha të skllavërisë moderne në Britani, 346 viktima nga 1500 viktima të dokumentuara.

Raporti britanik tregon një plagë të madhe të shoqërisë tonë, trafikimin e vajzave dhe grave nga bandat kriminale. Kjo ndodh kur KM i vendit ndan pushtet me trafikantët dhe përdhunuesit!”, tha Basha gjatë një deklarate për mediat.

16 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)