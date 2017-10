E frikshme, inteligjenca drejt rënies

Inteligjenca mesatare e njohur si IQ, që prej viti 2004 po shkon drejt rënies. Në një publik në revistën NewScientist’, Michael Woodley i Free University of Bruxelles në Belgjikë thuhet se bëhet fjalë për një ulje prej 7-10 pikë në më pak se një shekull.

Për thuajse një shekull, niveli i inteligjencës, në shtetet me nivel të mirë mirëqenie, u rrit me rreth 3 pikë në dhjetë vite. Një efekt i shpjeguar nga ekspertët është për shkak të kushteve socio-ekonomike, një dietë më e shëndetshme dhe nivel më i lartë kulturor i popullsisë.

Hipoteza e studiuesve shpjegohet me plakjen progresive të popullsisë. Sipas studiuesve shtimi i personave me moshë mbi 60 vjeç, ndikon në uljen e nivelit të memories për punën dhe kësisoj edhe me rënien e nivelit të inteligjencës mesatare.

16 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)