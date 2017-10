RUSI 2018 “Rusi 2018”, të martën shorti i play off-it

Këtë të martë, në orën 14:00, në Zyrih të Zvicrës do të hidhet shorti për ndeshjet play off të “Rusi 2018”. Janë 8 skuadra, të cilat u renditën të dytat në grupet respektive, që janë ndarë në dy vazo. Në vazon e parë ndodhen kokat e grupit: Italia, Kroacia, Danimarka dhe Zvicra, ndërsa në vazon e dytë janë Greqia, Irlanda, Irlanda e Veriut dhe Suedia. Ndeshjet e vajtjes do të luhen më 9 dhe 11 Nëntor, ndërsa të kthimit me 12 dhe 14 Nëntor.

Koka serie

ITALIA

KROACIA

DANIMARKA

ZVICRA

Katër të tjerat

GREQIA

IRLANDA

IRLANDA E VERIUT

SUEDIA

16 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)