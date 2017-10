Tahiri i përgjigjet Bashës: Dënim maksimal për ata që i quan kushërinjtë e mi

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri ka reaguar pas akuzave të Lulzim Bashës se ai ka lidhje me një prej personave të arrestuar në Itali për trafik droge. Tahiri në një status në FB thotë se akuzat e tij nuk i kanë bërë përshtypje atëherë dhe as sot. Ish-ministri shkruan se “për këta qe i quan kushërinjtë e mi, drejtësi deri nË fund e dënim maksimal”

“Lulëzim Basha e jo vetëm, paska përsëritur akuzat meje. Nuk më kanë bërë përshtypje atëherë, nuk më bëjnë as sot. Nuk pastrohesh dot Lulëzim sado të të rritet karrigia. Vodhe e vrave e ia ke hedhur deri me sot, për të shërbyer si kujtesa me e freskët e drejtësisë që nuk kemi e që nuk u bë dot kurrë. Sa për këta qe i quan kushërinjtë e mi, drejtësi deri ne fund e dënim maksimal. Për këdo, pa dallim e pa përjashtim’, shkruan Tahiri.

