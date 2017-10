TAP, sa 71 “Eiffel”. Në 2018 lëshohet gazi nga Azerbajxhani

Ndërtimi i gazsjellësit TAP po shkon drejt fundit sipas parashikimeve. Nga Zvicra kompania njoftoi zyrtarisht se ka përfunduar dërgesat e të gjitha tubave në tre vendet pritëse, Shqipëri, Itali dhe Greqi.

Dërgesat e para do të lëshohen nga Azerbajxhani drejt Turqisë dhe Gjeorgjisë në 2018, ndërsa në tregun evropian gazi do të mbërrijë në 2020. TAP nënvizon faktin se si ky gazsjellës përveç Evropës perëndimore hap perspektiva të reja furnizimin me gaz natyral të vendeve të Ballkanit, duke mbështetur kështu ndërtimin e gazsjellësit tjetër Adritiko-Jonian, që nis në Shqipëri dhe përfundon në Kroaci.

Pikërisht ky projekt do të përshpejtojë ngritjen e rrjetit të transmetimit të gazit në vendin tonë dhe një pjesë e mirë e industrisë në vend mund të përfitonte nga ky burim energjie i lirë. Përfundimi i ndërtimit të gazsjellësit do sjellë edhe uljen e peshës në investimet e huaja në Shqipëri, e cila mbeti e lartë dhe e përqendruar në dy projekte të mëdha, TAP dhe kaskada e Devollit.