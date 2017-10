Xhafaj takim me krerët e policisë kriminale: Vazhdoni luftën

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka zhvilluar një takim me drejtuesit e Policisë Kriminale. Në takimin me dyer të mbyllura, është bërë një analizë e situatës dhe masave për goditjen në vijim. Ministri Xhafaj vlerësoi me nota pozitive luftën antikanabis këtë vit, por ka dhënë disa paralajmërime të forta.

“U shkëput një pjesë e implikuar e Policisë, nga kjo veprimtari kriminale Ministri lajmëroi nisjen e një operacioni të gjerë kundër grupeve kriminale në bashkëpunim me partnerët e huaj. Policia të tregohet e fortë me ”të fortët’”,-mësohet se ka thënë ministri gjatë takimit.

Më tej ministri paralajmëroi masa të ashpra për disa nga oficerët e hetimeve në qarqe. “Reformë dhe riorganizim i strukturës së hetimit. Në Polici do ketë vetëm punonjës bazuar në 2 kritere, integritet dhe aftësi profesionale. Të rihapen dosjet e vjetra në fushën e trafiqeve dhe vrasjeve. Të rritet cilësia e informacionit policor. Goditje të aseteve kriminale të personave me precedentë apo të dënuar”,-ka deklaruar Xhafaj.

Kryeministri Rama ka deklaruar se në ëntor do të vijnë në Shqipëri agjentë të huaj për të luftuar krimin në vend.

16 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)