Kod etike për deputetët, Halimi: Kush ka lidhje me krimin të lërë mandatin

Deputeti demokrat, Eduard Halimi, pas mbledhjes së sotme të këshillit të rregullores ku do të diskutohej lidhur me hartimin e një kodi sjellje për deputetët, u shpreh se në këtë pikë pati diskutime edhe nga deputetë të mazhorancës dhe në përfundim u ra dakord që një grup pune me deputetë të Grupeve Parlamentare, të adresojë këto shqetësime që kanë të bëjnë me një hartimin e një kuadri ligjor, i cili të pastrojë Parlamentin nga deputetët me rekorde kriminale.

Sipas Halimit, deputetët të cilët kanë lidhje me krimin, lidhje familjare me krimin, lidhje shoqërore me krimin, janë financuar nga paratë e errëta të krimit të organizuar duhet të largohen dhe të lënë mandatin.

“Deputetë që kanë përfituar fonde publike, koncesione drejtpërdrejt, personalisht, apo nëpërmjet fëmijëve të tyre, duhet të lënë mandatin dhe të largohen.

Drejtimi i Parlamentit dhe institucioni që do të menaxhojë të gjithë këtë proces, duhet të përfshijë një rol substancial të opozitës në mënyrë që të jetë efektiv sipas modeleve perëndimore.

Këto janë çështjet që do të diskutohen nga grupi i punës që do të ngrihet dhe pastaj pas tre javësh ky grup do të paraqesë një dokument.

Ky ishte vullneti i opozitës në këtë Këshill, pra për të pastruar Parlamentin”, tha Halimi.

17 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)