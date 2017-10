Përgjimet, Kryemadhi: Tahiri, hallka që lidh Ramën me krimin

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka mbështetur qëndrimin e kreut të PD Lulzim Basha për të luftuar krimin në vend si dhe për t’iu bashkuar një tryeze të gjerë politike, ku sipas saj mund të merren vendime të rëndësishme për të ardhmen e vendit.

Kryemadhi akuzoi Tahirin si hallkën lidhëse mes krimit të organizuar dhe kryeministrit Rama. Ajo tha se koha nuk pret, pasi vendi është “në rrezik”.

“Tahiri është një nga hallkat që lidh Ramën me krimin e organizuar, por ka dhe shumë gjëra të tjera që lidhin Ramën me krimin e organizuar, si hallkat e trafikantëve dhe të oligarkëve që me bekimin e Ramës pastrojnë paratë e tyre. Ne ndahemi në disa pika me PD, por çështja në luftën kundër krimit na bashkon dhe ne do ta çojmë deri në fund dhe pa kompromis këtë luftë, – u shpreh kryetarja e LSI-së. – Ne këtë do ta bëjmë në emër të fëmijëve tanë dhe për të ardhmen e tyre. Atdheu ynë i përbashkët është në rrezik dhe koha nuk pret. Të mblidhemi dhe t’i dalim para kësaj të keqeje. Mbështes thirrjen e Bashës me një tryezë politike, që do të pasojë me një aksion të madh politik e qytetar dhe pa kompromis në luftën kundër krimit të organizuar”, – shtoi Kryemadhi.

