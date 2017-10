Përgjimet, Tahiri: Pallavra kriminelësh, prokuroria të më hetojë

Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri i ka cilësuar si të neveritshme akuzat e opozitës në lidhje me përgjimet e bandës së drogës së Habilajve, që janë publikuar sot nga mediat italiane.

Cilido që më njeh është i shtangur nga emri im. Kushdo është i shtangur nga dalja e emrit tim. Sot është dita e opozitës dhe kundërsjhtarëve të mi e jo vetëm të shfrytëzojnë pallavrat e dy kriminelëve se kush ka më shumë lekë se tjetri. I kuptoj kundërshtarët e mi në opozitë. Unë jam aty edhe sikur gënjehtrën ta besojnë mijëra vetë, por e vërteta është aty. Sado e madhe është e gënjeshtra, unë jam aty. Pres me padurim të dalë e vërteta”, – tha Tahiri mes të tjerash

Tahiri ka pranuar se Habilajt janë kushërinjtë e tij, por duke saktësuar se janë të largët. Por mes të tjerash, ish-ministri ka pranuar se ka gabuar vetëm për një gjë ndaj tyre, ndonëse ka përgjegjësi morale.

“Sot është një ditë jo e lehtë në raport me veten, familjen dhe tim bir. Por jo e lehtë edhe për ata që më njohin dhe që besojnë tek unë. Dy kriminelë kushërinjtë e mi të brezit të 10 guxuan të përmendin emrin tim, por unë menjëherë do të kërkoj nga prokuroria pa përfituar nga as njëlloj imuniteti të verifikohet gjithçka”, tha Tahiri.

“Gafa ime më e madhe është se unë i shita makinën time më 2013 pa menduar të verifikoj se kujt po ja shisja. Unë mbaj përgjegjësi për këtë, dhe për tej kësaj nuk kam pasur asnjë lloj lidhje”.

Tahiri tha më tej se të vërtetën do ta çojë deri në fund dhe se nuk kërkon mbrojtje nga askush.

“Sot nuk kërkoj nga askush që të më mbrojë dhe besoj, nuk kam ndërmend t’i shtrijë dorën askujt. Unë do të pres deri në fund çdo hetim dhe do të përkushtohem vetë që e vërteta të dalë në dritë. Do të shoh në sy këdo, cilin do që është i bindur, këtë të vërtetë do ta çoj deri në fund. Jo me fjalët e mia, por në çdo hapësirë të drejtësisë”, u shpreh Tahiri.

Orët e fundit, në mediat italiane u publikuan përgjimet e disa personave të zhytur në trafik ndërkombëtar droge me vlerë miliarda lekë. Në përgjime rezulton dhe Saimir Tahiri, për të cilin një nga të përgjuarit e policisë pohon se i dërgonte pjesën e vet të parave Tahirit, në rastin e përgjuar, 30 mijë euro.

Nga arrestimet e fundit në Itali të një bande droge, në krye të saj qëndron shtetasi Moisi Habilaj, për të cilin opozita thotë se është i afërmi i ish ministrit të brendshëm Saimir Tahiri.

Grupi i trafikantëve të arrestuar nga policia italiane për 3.5 tonë hashash ishte vënë prej kohësh nën përgjim. Moisi Habilaj, bashkëpunëtorët e tij shqiptarë dhe italianë kanë tashmë një dosje prej 416 faqesh me fakte dhe biseda të përgjuara, ku ata përmendin emra dhe para dhe që është baza e vendimit të Gjykatës së Katanias për burgosjen e tyre.

17 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)