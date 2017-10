Play off-i i “Rusi 2018”, Italia “peshkon” Suedinë

Përcaktohen katër duelet e fazës play off të “Rusi 2018”, që do të nxjerrin edhe katër përfaqësueset e fundit europiane pjesëmarrëse në eventin më të rëndësishëm sportiv të vitit të ardhshëm.

Golat i rezervuan si kundërshtare Italisë përfaqësuesen e Seudisë, Kroacia do të përballlet me Greqinë, Irlanda e Veriut me Zvicrën, ndërsa Danimarka me Irlandën. Një short aspak i favorshëm për skuadrën e Venturës, që preferonte një mes Irlandës së Veriut dhe Greqisë.

Gjithsesi, “të kaltrit” mund të ngushëllohen me faktin se ndeshja e parë do të zhvillohet në transfertë. Një duel i ekuilibruar mund të konsiderohet ai mes Danimarkës dhe Irlandës, ndërsa Zvicra dhe Kroacia patën më shumë fat, me kundërshtarë respektivë Irlandën e Veriut dhe Greqinë. Ndeshjet e vajtjes do të luhen në dy data, më 9 dhe 11 nëntor, ndërsa ato të kthimit tri ditë më pas, më 12 dhe 14 nëntor.

Sfidat play off

Irlandë e Veriut – Zvicër

Kroaci – Greqi

Danimarkë – Irlandë

Suedi – Itali

17 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)