SHBA, Bill Gates është më i pasuri për të 24-in vit radhazi

Bill Gates është njeriu më i pasur i SHBA-ve për të 24-in vit radhazi. Pasuria është shtuar me 8 miliard në krahasim me 2015-ën, duke shtuar kështu 89 miliardë dollarë. Në vend të dytë ndodhet Jeff Bezos, i cili arrin një pasuri deri në 81.5 miliardë dollarë, 14.5 më shumë se vitin e shkuar. Në vend të tretë sërish Warren Buffett, i ngjitur nga 65.5 në 78 miliardë dollarë.

Sipas revistës ekonomike “Forbes”, ka qenë një tjetër vit rekord për më të pasurit e SHBA-ve. Pasuria e të 400-it në renditje, ka qenë më e lartë me thuajse 18% në krahasim me 2016-ën, duke u ngjitur nga 1.7 në 2 miliardë dollarë. Pasuria totale e amerikanëve në renditje është shtuar nga 2.400, në 2.700 miliardë dollarë dhe pasuria mesatare është rritur nga 6 në 6.7 miliardë dollarë. Të gjithë personat në dhjetë vendet e para të renditjes, janë më të pasur se vitin e shkuar, me të paktën 1 miliard.

Mes 400 më të pasurve, ka 22 të reja, mes të cilëve bashkëthemeluesi i Netflix, Reed Hastings, e Rocco Commisso, i lindur në Kalabri, themelues i Mediacom, kompani telekomunikimi dhe pronar i New York Cosmos, skuadra e futbollit të Bruklinit.

Mes të 400-ëve në renditje, vetëm 51 kanë një pasuri më të ulët në krahasim me vitin e shkuar: “kolpon” më të madhe e ka pësuar presidenti Donald Trump, ku i janë reduktuar 600 milionë nga 3.1 miliardë dollarët që zotëron.

