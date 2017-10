Ahmetaj me biznesin e vogël: Efekti i TVSH-së nuk sjell rritje çmimesh

Ministri i Financave Arben Ahmetaj, ka deklaruar se disa kategori biznesi do të përjashtohen nga skema e TVSH-së. Ai the se synimi i qeverisë është të formalizohet ekonomia dhe të rritet konkurrencën.

“Shtrirja e TVSH-së bëhet për të kontrolluar biznesin e madh, por e përsëris se disa kategori biznesi janë të përjashtuara nga TVSH-ja, – tha Ahmetaj në një takim me biznesin e vogël në ambientet e kryeministrisë. – Po bëjmë thjesht rregullimin dhe thjeshtimin e procedurave. Shitësit e fruta-perimeve dje tregjet e licensuara nga bashka nuk do të jenë në skemën e TVSH-së”.

Ahmetaj shpjegoi se efekti i TVSH-së nuk do të sjellë rritje çmimesh: “Tatim fitimi nuk ndryshon, por mbetet zero. Biznesi falimenton kur ka konkurrencë me informalitetin. Prandaj efekti i TVSH-së nuk do të sjellë rritje çmimesh në treg”.

18 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)