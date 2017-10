Një sozi për Melanie Trump?

Është apo nuk është ajo? Melania Trumo përdor një sozi? Ky është dyshimi që po trazon orët e fundit teoricienët e konspiracionit, të cilët në Amerikën e Trump janë me shumicë, me prova dhe kundërprova të ofruara prej tyre. Hipoteza merret edhe nga Newsweek; Zonja e Parë mund të ketë përdorur një sozi gjatë një atakimi të bashkëshortit të saj president me shtypin në vend.

Megjithatë, ata që mbrojnë teorinë e kundërt sugjerojnë se mjafton të merren imazhet e një rrethane të njëjtë, kur çifti presidencial gjendej për vizitë në Maryland, për t’u bindur se femra pranë personit më të fuqishëm në botë ishte pikërisht Melania e vërtetë.

Ajo që ka ngjallur dyshimet se Zonja e Parë mund të ketë përdorur një sozi në disa dalje publike, është forma e hundës, që në disa imazhe të konferencës për shtyp duket shumë ndryshe nga ajo e Melanisë së vërtetë.

18 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)