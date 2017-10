Tarifa të reja në gjykata

Nga një janari i 2018 në gjykatat shqiptare do të ketë tarifa të reja. Komisioni i Ligjeve miratoi me votat e maxhorancës një projektligj të reformës në drejtësi, i cili përcakton mënyrën se si do të vendosen tarifat gjyqësore.

“Minimumi rriten 3 herë, maksimumi 25 herë. Çdo qytetar ka të drejtë të ankohet kundër një vendimi. Sot tarifa, ta dinë qytetarët është 200 lekë, pra simbolike, pulla. E bëjmë 50 mijë lekë.,”, tha deputeti demokrat, Eduart Halimi.

Por maxhoranca mendon të kundërtën. “Nuk sjell rritje të tarifave gjyqësore po përcakton nivelin dysheme e tavan të këtyre tarifave, ku ministri i Drejtësisë dhe i Financave, me propozim të Këshillit të Lartë Gjyqësor do të caktojë tarifën gjyqësore, u shpreh Ulsi Manja, deputet i PS-së.

Ligji i ri parashikon përjashtimin nga pagesa për personat që nuk kanë mundësi financiare dhe futen tek kategoria e atyre individeve që marrin ndihme juridike falas. Përcaktimi i vlerës së padisë bëhet nga personi, i cili ka ngritur padinë përpara gjykatës.

18 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)