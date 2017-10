Vizita në Shkup, Rama: Marrëveshje të rëndësishme

Duke komentuar vizitën e tij të fundit në Shkup, kryeministri Edi Rama, ka deklaruar se gjatë saj janë arritur marrëveshje të rëndësishme me liderët e vendeve të Europës Jug-lindore.

“Dje në Shkup me liderët e grupimeve politike në Maqedoni dhe në punimet e Samitit rajonal me 100 sipërmarrës nga Europa Juglindore për agjendën e bashkëpunimit mes vendeve tona dhe për të vijuar me planin e ndërtimit të një tregu të përbashkët rajonal për rritjen ekonomike e sociale”, ka thënë Rama në Facebook.

Sipas kreut të qeverisë, u ra po ashtu dakord që brenda vitit të mbahet mbledhja e parë e përbashkët e qeverive shqiptare dhe maqedonase në Pogradec, për të nxitur më tej bashkëpunimin shumë planesh mes të dy vendeve tona”, njofton Rama nëpërmjet Facebook-ut.

17 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)