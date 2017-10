Imuniteti i Tahirit, dy prokurorë në Këshillin e Mandateve

Elisabeta Imeraj dhe Vladimir Mara janë dy emrat që do të përfaqësojnë organin e akuzës në Këshillin e Mandateve në lidhje me çështjen e Tahirit. Mësohet se Prokuroria e Krimeve të Rënda vijon analizën lidhur me hetimin për ish-ministrin e Brendshëm.

Në Këshillin e Mandateve, që pritet të zhvillohet paraditen e së premtes, Prokuroria do të kërkojë heqjen e imunitetit për ish-ministrin Saimir Tahiri dhe arrestimin e tij. Kjo kërkesë është bërë publike nga vetë organi i akuzës mesditën e kësaj të enjteje.

19 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)