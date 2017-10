Kapet në Kavajë 56-vjeçari, pjesë e një organizate kriminale (Video)

Tiranë.Vijon puna për kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar. Më datë 19.10.2017, Shërbimet e Sektorit të Forcës së Posaçme të Operacioneve Speciale dhe Kërkimit, në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, kanë bërë të mundur kapjen e shtetasit në kërkim ndërkombëtar; – T. V, 56 vjeç, banues në Kavajë Ky shtetas është i shpallur në kërkim pasi, Gjykata Catanzaros / Itali, me vendimin e datës 02.11.2005, ka lëshuar urdhërin e kërkimit ndërkombetar, pasi ka caktuar masën e sigurisë "Arrest me burg", për kryerjen e veprave penale "Pjesëmarrje në organizatë kriminale", "Trafikim i lëndëve narkotike" dhe "Trafikim i armëve të zjarrit", parashikuar nga Neni 110 i Kodit Penal Italian si dhe Nenet 73 dhe 309/90 të ligjit mbi drogat. Veprimet e mëtejshme po kryen nga Specialistët e Interpol Tirana, me qëllim ekstradimin e tij drejt Shtetit Italian.

Publié par Policia e Shtetit sur jeudi 19 octobre 2017