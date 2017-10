Shtyrja e mbledhjes së Këshillit të Mandateve, Halimi: Rama nuk e do drejtësinë

Shtyrja e mbledhjes së Këshillit të Mandateve, Halimi: Rama nuk e do...

Në lidhje me shtyrjen e mbledhjes së Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit, ku do të shqyrtohet kërkesa e Prokurorisë për heqjen e mandatit dhe arrestimin e Saimir Tahirit, deputeti i Partisë Demokratike, Eduard Halimi, thotë se Kryeministri nuk e do drejtësinë dhe kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi, është vegël e tij. Sipas Halimit, çdo minutë që kalon është kundër drejtësisë.

“Pritëm që të vinin deputetët e Partisë Socialiste për të vendosur për kërkesën e Prokurorisë për heqjen e mandatit dhe arrestimin e Saimir Tahirit. Rama nuk e do drejtësinë, prandaj vonon hapjen e rrugës për arrestimin e Tahirit. Ruci është vegël e Ramës dhe kërkon kohë për të prishur provat. Çdo minutë që kalon është kundër drejtësisë. Do jemi nesër në mbledhjen e këshillit të mandateve”, tha Halimi.

19 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)