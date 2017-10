Tahiri: S’kam ngrënë drekë me Habilajt; do bëj burg me ata që kam arrestuar!

Tahiri: S’kam ngrënë drekë me Habilajt; do bëj burg me ata që...

Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, i ftuar në emisionin Opinion, ka folur mbrëmjen e kësaj të enjteje për akuzat që janë ngritur ndaj tij në trafikun e drogës nga Habilajt.

Tahiri u pyet edhe për deklaratën gjatë ditës së sotme për gazetarët se “S’keni parë gjë akoma!”, një shprehje e famshme e kryeministrit Rama.

Shumëkush ka pasur kuriozitet se çfarë i ka shkuar ndër mend 38 vjeçarit Saimir Tahiri, ish Ministër i Brendshëm, pasi është njohur me kërkesën e prokurorisë për arrestimin e tij. Duket se gjëja e parë që i ka shkuar në mend Tahirit kanë qenë njerëzit e tjerë, me të cilët do të ndajë qelinë. “Nuk është shumë normale që unë të bëj burg dhe që rrezikoj për një gjë të tillë me njerëzit që kam arrestuar vetë” u shpreh Tahiri.

“Edhe për mua kërkesa e prokurorisë sot ishte e pazakontë dhe surprizë”, tha Tahiri.

Po për kryeministrin?

“Nuk e di, e ndoshta s’më takon ta di. Edhe sikur të ketë qenë surprizë për të gjithë, pasi nuk është diçka e zakonshme që të kërkohet arrestimi i ish-Ministrit të Brendshëm”.

Ndiheni i tradhëtuar apo kurban?

“Unë nuk pres mbrojte nga askush, as nga familja , as nga kolegët e aq më pak nga kryeministri, që ka një barrë më të madhe sesa unë, sesa ne, e që mund t’i vijë dita që të lerë mënjanë një mik e koleg. Unë do të shqetësohesha nëse do të më braktiste e vërteta.”

I pyetur për takimin me kryeministrin, Tahiri tha: “Kam pasur një bisedë normale, për një situatë anormale.”

Është e vërtetë që e keni kërcënuar kryeministrin që do ta merrni me vete?

“Nuk është e vërtetë. Çdo e vërtetë e imja nuk është kërcënim për kërkënd.”

“Unë e kisha shumë të lehtë të bëja shumë miq, të ruaja aleanca, kam qenë ministër i Brendshëm, mund të bëja ndere. Nuk e kam kërcënuar Kryeministrin. E vërteta nuk më tremb mua. Çdo e vërtetë e imja nuk është kërcënim për kërrkënd.

Unë mund të kisha zgjedhur që të kisha shok Ilir Metën dhe sot nuk e kam sepse nuk kam dashur që të bashkëpunoj me korridoret e politikës. Nuk e kam zgjedhur kurrë këtë rrugë, ashtu siç nuk kam zgjedhur kurrë që tu bëj apo kërkon ndere ndonjë pronari mediash apo politikanëSH.

Nuk kam ngrënë kurrë drekë më Habilajt. Nuk kam pasur marrëdhënie që të ndaj gjërat e mia me këta njerëz. Nuk e di nëse kemi qenë apo jo në festat familjare në të njëjtin vend. Dhe aq më pak të kisha marrëdhënie që të lejoja dhe mbështesja trafikun e lëndëve narkotike”, tha ish-ministri i Brendshëm.

I vetmi rast që Tahiri ndihet fajtor është shitja e automjetit të tij tek Habilajt, por që ai nuk ka qenë në dijeni sepse shitja është bërë nëpërmjet një zyre noterie.

“I vetmi gabim imi moral është shitja e makinës tek këta njerëz. Ky është gabimi im dhe unë nuk duhet ta lejoja. Duhet të isha më i kujdesshëm. Në rastet e tjera kam qenë i kujdesshëm. Sipas ligjit, është blerësi ai që e ndryshon pronësinë e automjetit dhe ata nuk e kishin bërë këtë veprim. Këtë gjë e kam marrë vesh vetëm nga ish-efektivi Zagani.

Nuk kam udhëtuar kurrë me Habilajt në makinën time. Gabimi është që për kollajllëk, kam marrë makinën që ua shita atyre nëpërmjet xhaxhait tim që ishte ura lidhëse mes meje dhe atyre. Mund të merrja edhe makinën zyrtare, por nuk doja dhe kërkova që të rimerrja edhe një herë makinën time. Kjo me ngarkon me përgjegjësi moral , por jo ligjore. Kur isha me pushime me familjen, e drejtoja vetë automjetin”, pretendon ish-ministri.

19 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)